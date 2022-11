Nördlingen

18:00 Uhr

Wie der Varta-Neubau in Nördlingen doch noch kommen kann

Plus Das riesige Bauprojekt sei nur auf Eis gelegt, betont ein Varta-Unternehmenssprecher. Was die Löpsinger besonders geärgert hat und wem das Grundstück gehört.

Von Martina Bachmann

Hoch her soll es bei der Ortsversammlung in Löpsingen im vergangenen Oktober gegangen sein. So mancher habe bei diesem Termin seinem Ärger Luft gemacht, berichtet Ortssprecherin und dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad auf Anfrage unserer Redaktion: "Da ging es richtig zur Sache." Was die Löpsinger so ärgerte? Der geplante Neubau des Unternehmens Varta im Gewerbegebiet Langenwiesen – mit einer Länge von 300 Metern, einer Breite von 50 Metern und einer Höhe von 20 Metern wahrlich kein kleines Projekt. Am Dienstagabend trafen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Löpsingen erneut – unter anderen Vorzeichen.

