Nördlingen

vor 34 Min.

Wie ein Rieser Veteran mit einer Umarmung ein Zeichen des Friedens setzte

Plus Der mittlerweile verstorbene Rieser Xaver Wolf war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ein Ereignis 60 Jahre später soll heute als Zeichen des Friedens dienen.

Von Dominik Durner

Es ist ein Tag im Juni des Jahres 2004, als sich Xaver Wolf aus Bühlingen auf dem Soldatenfriedhof in Coleville-sur-Mer mit zwei englischen Veteranen in den Armen liegt. Gerade einmal 60 Jahre zuvor wüteten an dieser Stelle nach dem "D-Day" am 6. Juni 1944 heftige wie zähe Kämpfe – über den nahe liegenden Landungsabschnitt Omaha Beach begannen die alliierten Streitkräfte die Invasion der Normandie. Die Umarmung zwischen Wolf und den englischen Soldaten war keine Begrüßung unter Verwandten oder Jugendfreunden, sie war Ausdruck der gemeinsamen Freude, keinen Krieg mehr zu haben, keine Menschen mehr umbringen zu müssen, Frieden zu haben.

