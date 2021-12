Nördlingen

Wie geht es mit den Biogasanlagen weiter?

Wie geht es mit den Biogasanlagen weiter, wenn die EEG-Förderung ausläuft? Unser Bild zeigt die Anlage der Sonnenenergie Nördlingen GbR am Ortsrand in Richtung Löpsingen.

Plus Im Nördlinger Stadtrat ist eigentlich Wasserstoff das Thema. Doch dann überrascht Helmut Kaumeier von Erdgas Schwaben mit einer Aussage zu Biogasanlagen.

Von Martina Bachmann

Im Nördlinger Stadtrat ging es kürzlich um die Zukunft der Gasversorgung. Helmut Kaumeier vom Unternehmen Erdgas Schwaben referierte darüber, dass in den Leitungen, in denen jetzt Erdgas strömt, in einigen Jahren Wasserstoff verteilt werden könnte. In diesem Zusammenhang klärte er auch über den Anteil von Biogas im Erdgas auf - was wiederum die SPD-Stadträtin Dr. Susanne Gabler zur Frage bewog, wie lange man denn noch mit diesem "Wahnsinns-Maisanbau" im Ries leben müsse. Kaumeiers Antwort ließ aufhorchen.

