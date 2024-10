Wie ist das Ries enstanden?

Eine Kurzführung über die Entstehung des Rieses und seiner typischen Gesteine bietet die Diplom-Geografin und Geoparkführerin Kathrin Schön am Mittwoch, 9. Oktober, an. Start der einstündigen Tour ist um 15.30 Uhr am Parkplatz Tennisplätze in Nördlingen. Erwachsene bezahlen vier Euro, Schüler ab 14 Jahren, Studenten und Azubis zwei Euro, Kinder unter 14 Jahren sind frei. Eine Anmeldung unter info@geo-idea.de oder Telefon 09081/2751335 ist unbedingt erforderlich. (AZ)

Martina Bachmann