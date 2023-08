Wie kann ChatGPT in Marketing und Vertrieb genutzt werden?

Am Technologie Centrum Westbayern wird in einem Workshop vermittelt, wie die künstliche Intelligenz in der Praxis angewendet werden kann.

Kann Künstliche Intelligenz (KI) Marketing-Texte schreiben oder Bilder generieren? Der neue Workshop "ChatGPT in Marketing und Vertrieb erfolgreich nutzen" am Technologie Centrum Westbayern gab einen spannenden Einblick in die Möglichkeiten des bekanntesten KI-Tools ChatGPT.

Der Kurs in Nördlingen begann mit einer Einführung in die Grundlagen von ChatGPT und seiner Funktionsweise als KI-Tool. Die Teilnehmer lernten, wie es effektiv genutzt wird, indem man den richtigen "Prompt" wählt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. „Ein Prompt beschreibt den Arbeitsauftrag an das KI-Tool, stellen sie sich das wie ein Gespräch oder Briefing mit einem Mitarbeiter oder einer Agentur vor“, so der Referent Bernd Pitz, der mit seinem Beratungsunternehmen „Selbstverständlich“ in Augsburg seit über fünf Jahren mit KI-Tools arbeitet und bei Kunden einsetzt.

Ein neuer Workshop am Technologie Centrum Westbayern gab viele Einblicke in die Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT in der Praxis. Foto: Technologie Centrum Westbayern, Manuela Jenewein

Ausführlich wurden die Anwendungsmöglichkeiten im Alltag von Vertrieb und Marketing beleuchtet - von der Pressemitteilung, der Texterstellung für Newsletter & Co. bis hin zur Power-Point-Präsentation. Auch bei Recherche-Arbeiten und bei der Wettbewerbsanalyse ist ChatGPT ein sehr hilfreiches Instrument, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Neben ChatGPT wurden auch weitere Tools für Marketing und Vertrieb vorgestellt, insbesondere für die Bildgenerierung.

Eine praktische Umsetzung der vorgestellten Themen erfolgte direkt im Workshop und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer testeten und übten gleich selbstständig an ihren eigenen Anforderungen aus ihrer unternehmerischen Praxis. Dozent Bernd Pitz: „Üben Sie, trauen sie sich. Gefällt das erste Ergebnis noch nicht, dann können sie im Dialog mit dem Tool ihre Anforderungen korrigiere oder präzisieren.“ Das Technologie Centrum Westbayern hat bereits weitere Veranstaltungen für den Herbst geplant, um die Möglichkeiten der KI in verschiedenen Bereichen weiter zu vertiefen.

Weitere Informationen im Internet unter www.tcw-donau-ries.de. (AZ)

