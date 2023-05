Nördlingen

Wie kann die Ganztagsbetreuung im Landkreis Donau-Ries gelingen?

Plus Bei einer Podiumsdiskussion in Nördlingen wird deutlich: Kinderbetreuung im Ganztag wird zum Problem. Welche Ansätze die Teilnehmenden für zielführend halten.

Wie die Modelle heißen, ist Eltern vermutlich egal. Was sie interessiert ist: Bekomme ich für mein Grundschulkind ab September einen Platz in der Ganztagsbetreuung oder nicht? Und für nicht wenige wird die Antwort wohl "oder nicht" lauten. Was dann? "Muss ich als Lehrerin wieder zu Hause bleiben, mein Kind betreuen und an der Schule fehlen, wo es auch Personalmangel gibt?", fragt sich beispielsweise Anna Scheiner. Sie vertrat die Sicht der Eltern bei einer Podiumsdiskussion in der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern. Moderatorin war die stellvertretenden Schulleiterin Annett Busam-Loeprecht.

In den Beiträgen wurde die Komplexität der Fragestellung deutlich. Da ist der Personalmangel: vorhandene Ausbildungsplätze werden nicht besetzt, Schulen und Kommunen bieten Lernenden nicht unbedingt Praktikumsplätze an, die Anerkennung von Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden, dauert sehr lang.

