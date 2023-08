Wie lässt sich der Zauber des Lesens an Kinder weitergeben?

Plus Der ehemalige Nördlinger Lehrer Simon Dax hält eine bemerkenswerte Festrede. Seine Vorschläge könnten der Schlüssel dazu sein, dass Lesefeste dauerhaft wirken.

65 Lesungen von zehn Autorinnen und Autoren in elf Tagen, ein Mammutprogramm, das Hauptorganisator Ralf Lehmann und die Stadt Nördlingen für das 4. Rieser Sommer-Lesefest auf die Beine gestellt haben. Und das von allen Beteiligten überaus positiv aufgenommen wurde, sowohl von Schulen und Lehrkräften als auch Autorinnen und Autoren und ihren Zuhörenden. Der viel gehörte Tenor: „Ein tolles Erlebnis, das so richtig Lust aufs Lesen macht!“ Doch jetzt, nachdem sich die Begeisterung etwas gesetzt hat, darf man sich die Frage stellen, welche Spuren das Fest hinterlassen hat.

Eine sehr bemerkenswerte Festrede hat der ehemalige Nördlinger Lehrer und jetzige Studiendirektor vom Institut für Schulqualität und Bildungsforschung München, Simon Dax, gehalten. Seine Vorschläge könnten der Schlüssel dazu sein, dass dieses und jedes andere Lesefest dauerhaft wirkt.