Wie Nördlingens Grüne möglichst viel Verkehr aus der Altstadt leiten wollen

Plus Die Vertreter der Grünen diskutieren in Nördlingen über eine Sperrung des Marktplatzes und der Drehergasse. Auch Shuttlebusse könnten für sie eine Lösung sein.

Der Nördlinger Ortsverband der Grünen hatte einmal mehr Diskussionsbedarf zum Dauerthema Verkehr in der Altstadt. Im Rahmen seiner Gesprächsreihe "Wir reden drüber" waren am Montagabend 25 Zuhörer in das Foyer der Kinowelt am Luntenbuck gekommen, um verschiedene Ideen zu beleuchten. In einem Punkt war man sich unisono einig: Der Autoverkehr müsse unbedingt reduziert werden. So wie derzeit könne es nicht länger bleiben. Die Konsequenz: möglichst viele Fahrzeuge raus aus der Stadt. Ausnahme: Rettungsdienste, Zulieferer und Anwohner. Letztere sollten weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Auto möglichst nahe an ihrer Wohnung abstellen zu können.

