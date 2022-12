Wie realistisch ist eine Kinderklinik für Nordschwaben?

Plus Die Kreis-CSU fordert, die Planungen für eine Kinderklinik im Landkreis Donau-Ries zu forcieren. Landrat und Ärztlicher Direktor des Stiftungskrankenhauses äußern sich dazu.

Wenn der Verwaltungsrat der Donau-Ries-Kliniken vor Weihnachten noch einmal tagt, wird wohl ein Thema auf der Agenda stehen, das bis zum Wochenende noch keines in Nordschwaben war. Die Kreis-CSU machte mit dem Vorstoß von sich reden, eine Kinderklinik im nördlichen Landkreis Donau-Ries zu etablieren. Doch wie realistisch ist die Forderung aus der Politik?