Nördlingen

06:00 Uhr

Wie steht es um die beschädigten Bäume am Bäumlesgraben?

Plus Bäume und Bänke wurden bei Schotterarbeiten beschädigt. Die Bäume wurden mit einer Art Wundverband versorgt. Welche Konsequenzen erwarten die Verursacher?

Von Verena Mörzl

Die Stadt Nördlingen hat den beliebten Weg für Spaziergänger und Spaziergängerinnen sowie Läufer und Läuferinnen außerhalb der Stadtmauer am Bäumlesgraben schottern lassen. Der dabei entstandene Schaden an Bänken und vor allem an den teilweise recht alten Bäumen hat in der Bevölkerung für viel Unmut gesorgt. Nun wurden die Bäume behandelt und die Stadt hat beschlossen, welche Konsequenzen auf die Firma zukommen, die die Schäden verursacht hat.

