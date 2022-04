Wieder Lack über Auto in Nördlingen geschüttet

Ein Auto in der Nördlinger Straße An der Reimlinger Mauer wurde schon wieder mit Lack übergossen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zum wiederholten Mal ist über einen in der Straße An der Reimlinger Mauer in Nördlingen geparkten, silbernen BMW Lackfarbe geschüttet worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Dieses Mal war es gelber Lack.

Da die Farbe größtenteils abgewaschen werden konnte, ist der Sachschaden nur gering. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)