Wieso es Kritik am Werbeposter fürs Stabenfest gibt

Im Nördlinger Bauausschuss kommt Kritik am Poster für das Stabenfest auf. Was Tourismuschef Daniel Wizinger dazu sagt.

Ein Werbeposter für ein Kinderfest mit einem Kellner und einem Bier darauf? Das scheint so manchem Nördlinger in Bezug auf das Stabenfest aufgestoßen zu sein. CSU-Stadtrat Markus Landenberger-Schneider brachte das Thema im Bauausschuss zur Sprache. Ob das denn so passend sei?

Daniel Witzinger, bei der Stadt für Tourismus und Veranstaltungen zuständig, sagte: Den Stabenmontag brauche man nicht zu bewerben, der sei in Nördlingen gut besucht. Das Volksfest, das ab Freitag laufe, stehe im Fokus – auf das habe man aufmerksam machen wollen. Wenn es das Volksfest nicht mehr gebe, könne man auch keine Maß Bier am Stabenmontag trinken, wie es im Stabenlied besungen werde. (tiba)

