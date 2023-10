Wieso Wissenschaftler die Eger untersuchen wollen

Plus Der Mensch hat Flüsse verändert – wie und mit welchen Folgen, damit beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher. Einer bezeichnet Auen als "Wiege unserer Kultur".

Wenn Wissenschaftler, insbesondere mit einem geologischen Fachbereich, ins Ries kommen, dann hat das häufig mit dem Asteroideneinschlag zu tun – die Astronauten der Apollo-14-Mission trainierten 1970 in der Region und auch den Astronauten Alexander Gerst verschlug es 2022 schon hierher. Auch in diesem Jahr zieht es Fachleute ins Ries, allerdings haben sie ein gänzlich anderes Ziel: die Eger.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehreren Fachdisziplinen wie der Archäologie, Geschichte und den Geowissenschaften planen, Ende Oktober nach Nördlingen zu kommen. Im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts der Universitäten Darmstadt, Jena, Leipzig und Tübingen wollen die Beteiligten den menschlichen Einfluss auf die Eger, genauer gesagt auf das "Auenökosystem", untersuchen.