Wilderer in Nördlingen: Überreste von Rehen gefunden

In einer hohen Hecke hängen am Donnerstag die Felle zweier Rehe, die mutmaßlich gewildert wurden.

Plus Die Polizei Nördlingen ermittelt wegen des Verdachts auf Jagdwilderei bei Nördlingen und sucht nach Zeugen. Die Jäger haben eine Vermutung.

Das Fell zweier Rehe hängt am Donnerstagvormittag in der hohen Hecke, die Köpfe der Wildtiere sind noch dran. Der Unbekannte hat das Fleisch und die Innereien offensichtlich mitgenommen, die sogenannte Tierdecke einfach zurückgelassen. Ein Fall für die Nördlinger Polizei: Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Jagdwilderei, wie der Chef der Polizeiinspektion, Andreas Schröter, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Dem Täter drohen bis zu drei Jahre Haft, Schröter betont: "Das ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit."

Wie der Polizeichef berichtet, sei die PI darüber informiert worden, dass im Nördlinger Heutal Schüsse gehört wurden. Zudem wurden die beiden Felle unweit der Straße in Richtung Grosselfingen entdeckt, der Verdacht der Jagdwilderei kam auf. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die zur Jagd Berechtigten nichts mit den toten Tieren zu tun hätten. Jagdwilderei sei in Bayern "nicht unüblich", sagt Schröter, allerdings würden die Täter meist alle Teile eines Tieres mitnehmen oder zumindest die Spuren verwischen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas im Fall Heutal beobachtet haben, sie werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 an die PI zu wenden. Denn solch eine Wilderei könne durchaus gefährlich sein, betont Schröter: Schließlich seien im Heutal auch Spaziergänger unterwegs.

