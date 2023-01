Wilfried Sponsel bekommt den Rieser Heimatpreis

Die Raiffeisen-Volksbank Ries zeichnet den ehemaligen Leiter des Nördlinger Stadtarchivs aus. Der habe die Geschichten hinter der Geschichte berichtet.

Der Rieser Heimatpreis geht in diesem Jahr an Wilfried Sponsel. Das teilt die Raiffeisen-Volksbank Ries mit. Der Preis wird im zweijährigen Rhythmus von der Bank verliehen und geht an Personen und Institutionen, die sich für das Ries in herausragender Weise engagieren. Die Jury hat sich in diesem Jahr einstimmig Sponsel als Preisträger ausgesprochen. Sie würdigt das über das Berufsleben hinausragende Engagement des ehemaligen Leiters des Nördlinger Stadtarchivs.

Sponsel habe gewirkt und wirke durch seine Veröffentlichungen, Vorträge und Führungen weit über die Stadt Nördlingen und das Ries hinaus, heißt es in der Pressemitteilung. Oftmals auch als Einzelkämpfer und gegen Widerstände setze sich der Nördlinger für den Erhalt von Kultur, Historie, Landschaft und Denkmal im ganzen Ries ein, heißt es in der Begründung der Jury.

Preisverleihung findet im Herbst statt

Paul Ritter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Volksbank Ries, sagt: "Unser Preisträger sensibilisiert für die Schätze unserer Heimat, begeistert Zuhörer und Leser und schafft es, komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen." Die akribische, fundierte Arbeit, die Erinnerungs- und Biografiearbeit und vor allem die Geschichten hinter der Geschichte zeichneten Sponsel aus. So werde Geschichte lebendig. "Von seinen Werken werden kommende Generationen profitieren", sagte Ritter. Weit über das Ries hinaus habe sich der ehemalige Stadtarchivar in seinem Fachgebiet einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Im Herbst wird die feierliche Preisverleihung in Nördlingen stattfinden. (AZ)