Wilfried Sponsel bekommt den Rieser Heimatpreis verliehen

Plus Der frühere Stadtarchivar wird für sein vielfältiges Wirken ausgezeichnet. Der Ex-Bezirksheimatpfleger Peter Fassl sagt, was Wilfried Sponsel auszeichnet.

Der letzte Satz der Laudatio von Peter Fassl, des ehemaligen langjährigen Bezirksheimatpflegers von Schwaben, brachte die Essenz des festlichen Abends auf den Punkt: „Sponsel hat Stil. Dazu gehört auch seine Bescheidenheit.“ Mit der Verleihung des diesjährigen Rieser Heimatpreises – seit 1983 von der Raiffeisen-Volksbank Ries ausgelobt – wurde im Nördlinger Stadtsaal Klösterle eine ganz besondere Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich weit über das Berufsleben hinaus in ganz besonderer Weise um das Ries verdient gemacht hat: der ehemalige Stadtarchivar der Stadt Nördlingen, Wilfried Sponsel. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus dem Ries waren gekommen, um dem Preisträger ihren Respekt zu erweisen.

Der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der RVB Ries eG, Paul W. Ritter, ging ein filmisches Kleinod aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1956 voraus, das vorwiegend den Vorvorgänger Sponsels im Amt des Stadtarchivars, Gustav Wulz, zeigte. Und Wilfried Sponsel wäre nicht Wilfried Sponsel, wenn er nicht auch zu diesem originellen Filmchen eine kleine Geschichte zu erzählen hätte. Er wusste natürlich, welche Rieserin die „Betty“ spielte, die – laut Drehbuch – als Amerikanerin im pompösen Straßenkreuzer durch die pittoreske Kleinstadt schwebte. Allein diese Anekdote zeigt die Leidenschaft und das enorme Wissen, mit dem sich Wilfried Sponsel weit über die Grenzen des Donau-Rieses hinaus einen Namen gemacht hat.