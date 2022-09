Nördlinger Wissenschaftler: "Wir haben eine gewisse Vollkasko-Mentalität"

Plus Prof. Dr. Häussinger aus Nördlingen ist ein international bekannter Mediziner, der bahnbrechende Entdeckungen gemacht hat. Mit Corona müsse man sich arrangieren, sagt er.

Herr Professor Häussinger, Sie haben grundlegende Entdeckungen gemacht, von denen die Medizin heute profitiert und sind dafür unter anderem mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnet worden. Was ist wirklich wichtig für Sie?



Professor Dieter Häussinger: Für mich ist eine intakte Familie und eine Form der Heimat, sei sie geografisch oder geistig, wirklich wichtig. Ich bin zwar mit 18 Jahren ausgezogen, um zu studieren, und bin danach auch nur für ein Jahr wieder nach Nördlingen zurückgekehrt – damals habe ich am Stiftungskrankenhaus als Medizinalassistent gearbeitet. Aber egal wo ich war, Nördlingen war immer meine Heimat. Deshalb war ich auch fast immer hier mit meinem Erstwohnsitz gemeldet. Das Städtchen ist nett und liebenswert. Natürlich ist manches auch provinziell, aber es gibt auch viele gute Seiten.