Wird der Eisplatz künftig auf der Kaiserwiese betrieben?

Plus Schon seit Längerem gibt es wegen der fehlenden Frostperioden keinen Betrieb des Eisplatzes am Bäumlesgraben mehr. Jetzt wird eine Alternative diskutiert.

Der Eisplatz am Nördlinger Bäumlesgraben ist eine seit Jahrzehnten beliebte Einrichtung bei Jung und Alt. Besonders in den Abendstunden bei Flutlicht sorgte er stets für eine tolle Atmosphäre. Seit es jedoch keine "richtigen" Winter mit länger andauernden Frostperioden mehr gibt, die eine gute Eisdicke mit sich bringen, sind die Öffnungszeiten der Freizeiteinrichtung stark zurückgegangen und damit auch die Einnahmen für die Stadt aus den Benutzungsgebühren. Vor diesem Hintergrund soll der Platz jetzt bis auf Weiteres nicht mehr geöffnet werden. Im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates wurde eine Alternative diskutiert.