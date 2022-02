Nördlinger Wirt zur Sperrstunde: "War schön für die Familie, aber das ist unser Job"

Plus Die Sperrstunde ab 22 Uhr fällt weg. Die Freude bei den Rieser Gastronomen ist groß. Nicht nur, weil so mancher Gast schon früher mit dem Feiern begonnen hatte.

Valentino Giaracuni konnte in den vergangenen Wochen immer pünktlich Feierabend machen. Um 22 Uhr musste er schließen - denn dann begann bislang die Sperrstunde für die Gastronomie in Bayern. Doch die fällt nun weg, und die Wirte dürfen wieder länger ihre Türen öffnen. Darüber sind die Restaurantbetreiber froh - von ihren Familien vielleicht einmal abgesehen.