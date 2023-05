Wirtschaftsförderung Donauries fragt: Wann agiert ein Unternehmen nachhaltig?

Der Wirtschaftsförderverband Donauries beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit. Denn: Für Kunden und Kundinnen werde diese Haltung immer wichtiger.

Der Begriff "Nachhaltigkeit" sei sperrig und er werde auch inflationär gebraucht, sagte Michael Scholz, und weiter: "Aber er betrifft uns alle." Deswegen wolle der Beirat für Unternehmenskultur der Wirtschaftsförderung Donauries, dessen Sprecher Scholz ist, zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema anregen. Zur Nachhaltigkeit gehöre, dass ein Unternehmen nicht nur am Gewinn orientiert sei, sondern sich verantwortungsbewusst verhalte und einen fairen Umgang mit den Partnern der Wertschöpfungskette pflege. Diese Haltung werde für Kunden zukünftig immer wichtiger. "Schon jetzt zeigen Erhebungen, dass nachhaltige Unternehmen höhere Gewinnspannen erzielen", so Scholz.

Wird das Thema Nachhaltigkeit eine Zeitenwende auslösen?

Nachhaltigkeit verursache also nicht nur Kosten, sondern könne auch langfristig den Unternehmenserfolg erhöhen. Das wurde in der Veranstaltung deutlich. Deswegen fragte sich Thomas Kind in seinem Impulsvortrag auch, ob "Nachhaltigkeit" eine ähnliche Zeitenwende auslösen werde wie einst das Wirtschaftswunder. Kind berät bei der Landesbank Baden-Württemberg mittelständisch-geprägte Großunternehmen zum Nachhaltigkeitsmanagement.

Wie die Folgen des Klimawandels uns alle treffen, zeigte Kind an Beispielen wie Extremwetter und dem starken Rückgang der Biodiversität. Bei der Klimakrise gehe es nicht um das Sterben unseres Planeten, spitzt er seine Position zu, sondern "um das Sterben der Menschheit".

Kind meinte außerdem: "Die letzte Generation sind nicht die Jungen. Die sind machtlos. Die letzte Generation sind wir Anwesenden." Nur mit verantwortungsbewussten Entscheidungen könne man noch etwas zum Erhalt der Lebensbedingungen tun. Es müsse ein Umdenken in den Unternehmen stattfinden, ökologische Ziele müssen an erster Stelle stehen, dann soziale und erst am Schluss die wirtschaftlichen.

Mit dem "Europäischen Grünen Deal" hat die EU-Kommission konkrete Vorschläge für eine neue Politik vorgelegt. Ziel ist die Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990. Um den Druck auf Unternehmen zu erhöhen, sich mit Nachhaltigkeit nicht nur zu beschäftigen, sondern auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wurde zum Jahresbeginn 2023 eine Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt.

Sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, sei Gebot der Stunde

Werden diese Regelungen auch die Unternehmen in der Region treffen? Die Antwort aller Referenten ist eindeutig: ja. Denn Nachhaltigkeit wird über die gesamte Lieferkette von Großunternehmen gefordert. Es wird also jede Organisation einbezogen, die einen Anteil an der Erstellung eines Produkts hat. Daneben wird es eine direkte Betroffenheit vermutlich dann geben, wenn ein Finanzierungskredit benötigt wird. Sich mit dem Thema "Nachhaltigkeit" auseinanderzusetzen, ist also das Gebot der Stunde. Welche Unterstützung es für kleine und mittelständische Unternehmen gibt, die eigene Nachhaltigkeit zu bewerten, zeigte Dr. Markus Döbbelin von Bayern Innovativ auf.