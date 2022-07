Nördlingen

Wissenschaftler untersuchen Bachmuscheln im Goldbach

Plus Die Bachmuschel ist vom Aussterben bedroht. Im Ries ist sie allerdings noch zu finden. Was Andreas Dobler und Lukas Kohl von der TU München alles untersuchen.

Von Helga Egetenmeier

Alle paar Jahre wird der Bestand an Bachmuscheln in Bayern erhoben, sagt Andreas Dobler, Wissenschaftler am Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie an der Technischen Universität München. Zusammen mit Lukas Kohl, Master-Student für Ingenieurökologie, untersuchte er in den vergangenen Tagen die Bestände der Bachmuschel im Nördlinger Goldbach.

