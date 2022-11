Nördlingen

Witzig, spritzig, urig und äußerst amüsant: Martina Schwarzmann in Nördlingen

Martina Schwarzmann präsentierte in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen ihr neues Bühnenprogramm.

Plus Kabarettistin Martina Schwarzmann brilliert vor vollem Haus in der Hermann-Keßler-Halle. Ihre typischen Lieder sind mal poetisch und mal haarsträubend-schräg.

Von Peter Urban

Irgendwann während ihres Auftritts erklärt Kabarettistin Martina Schwarzmann ihrem Publikum in der voll besetzten Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen, warum sie Social Media ablehnt: „Es siggt immer scheiße aus, wenn i so dua, als ob i mi aufs Kanapee flacka dad.“ Als Mutter von vier Kindern samt Bauernhof und Mann habe sie auch gar keine Zeit für sowas. Aber, man müsse sich um sie keine Sorgen machen, ihr gehe es gut, auch wenn sie sich nicht auf allen Kanälen „drapiert“. Vielleicht gehts ihr auch nur deshalb so gut, weil ihr „ois wurscht is“, so wie ihrem Vater, von dem sie dieses Gen hat, „oder es liegt an der Schilddrüse“. Gleich zu Beginn erzählt Martina Schwarzmann davon, dass sie während Corona eigentlich gar nichts mehr schreiben wollte, für wen auch, „weil ja eh alle sterben“. Dem Publikum gibt sie dennoch zu verstehen, dass sie froh über den Auftritt in Nördlingen sei. Einen Abend lang nimmt sie ihre begeisterten Fans von einer Pointe mit zur nächsten, als würde sie ihnen aus der Seele sprechen.

