WM der Berufe: Rieser wird mit Betonbauern Vizeweltmeister

Plus Josef Leberle ist Ausbildungsleiter der Bauinnung Nordschwaben und macht auch die jungen Fachkräfte stark – sozusagen als Bundestrainer. Nur ein Team ist weltweit besser als seines.

Eine bessere Werbung für das Berufsfeld der Beton- und Stahlbetonbauer kann es nicht geben, da ist sich Josef Leberle von der Bauinnung Nordschwaben sicher. Er trainierte das Team, das bei der Weltmeisterschaft der Berufe in Österreich den Titel der Vizeweltmeister im Beton- und Stahlbetonbauen gewonnen hat. Nur die Österreicher selbst schlugen die deutsche Delegation um Jule Janson und Jonas Hopf mit vier Punkten Vorsprung. Auf der Weltmeisterschaft der Berufe haben die jungen Erwachsenen mit ihrem Coach einzigartige Erfahrungen gesammelt und nehmen viel mit ins Berufsleben.