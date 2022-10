Nördlingen

vor 48 Min.

Wo es wegen Bauarbeiten in Nördlingen jetzt länger dauert

Die Sanierungsarbeiten am Hohlen Schänzle verzögern sich bis zum Frühjahr, sagt das Tiefbauamt. Ab Dienstag gibt es zwei weiteren Baustellen in der Altstadt.

Plus In den vergangenen Tagen brauchten Verkehrsteilnehmer in der Nördlinger Altstadt viel Geduld. Ab Dienstag gibt es zwei neue Baustellen. Und eine verzögert sich.

Von Bernd Schied

Die Anwohner des Hohlen Schänzles müssen entgegen den ursprünglichen Planungen voraussichtlich noch bis zum Frühjahr 2023 auf den Abschluss der Generalsanierung des Abschnittes vom Maler-Beyschlag-Weg bis zur Alten Bastei warten. Eigentlich sollten die Arbeiten Ende November zu Ende gehen.

