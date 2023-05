Nördlingen

vor 47 Min.

Wo in Nördlingen 17 günstige Wohnungen entstehen sollen

Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände in Nördlingen wurden Sozialwohnungen gebaut. In einem Nördlinger Stadtteil soll ein weiteres Mehrfamilienhaus entstehen.

Plus Wer in Nördlingen neu mietet, muss oft tief in die Tasche greifen. Günstiger Wohnraum ist rar. In einem Stadtteil soll daher ein neues Mehrfamilienhaus entstehen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Wer eine neue Mietwohnung in Nördlingen sucht, der hat am besten einen gut bezahlten Job. Bis zu 14 Euro pro Quadratmeter werden derzeit verlangt – kalt, versteht sich. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum treibt auch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner um. Ein neues Projekt soll deshalb in einem Nördlinger Stadtteil realisiert werden.

Im Interview mit unserer Redaktion sagt Wittner klar: "Wir brauchen zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraum." Doch es gebe vor allem zwei Probleme: Zum einen zögen sich Investoren zurück. Denn bei den derzeitigen hohen Baupreisen sowie den gestiegenen Zinsen müssten die Eigentümer eigentlich 15, 16 oder gar 17 Euro pro Quadratmeter verlangen, damit sich ein Projekt rechne: "Diese Mieter bekommen sie im Ries aber nicht." Und selbst, wenn man einen Bauträger finde, dann fehle es an den entsprechenden und verfügbaren Grundstücken. Deshalb will die Stadt beziehungsweise sollen die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen jetzt selbst aktiv werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen