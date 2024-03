Wo kann man nach Mitternacht in Nördlingen noch feiern gehen?

Bis weit in die Nacht können die Menschen in Nördlingen feiern, in der Praxis geht es auch mal über die offizielle Schließzeit hinaus. Eine Übersicht für Nachtschwärmer.

Häufig geht es ja nach Mitternacht erst so richtig los: Man war mit Freunden schön essen, hat so manche Schorle, etwas Wein oder Bier getrunken und jetzt möchte man noch ein paar Stunden miteinander verbringen. Doch wo kann man in Nördlingen eigentlich nach Mitternacht noch feiern gehen?

Eine der ersten Anlaufstellen in Nördlingen ist sicherlich das Kultlokal Aris. Wirt Aristidis Stefanidis hat am Wochenende üblicherweise bis 1 Uhr nachts oder halb 2 auf, sagt er im Gespräch. Er hat aber festgestellt, dass sich in der Feierlandschaft durchaus etwas verändert hat: "Früher war mehr los." Seit der Coronapandemie würden die Menschen nicht mehr so viel weggehen oder eher privat feiern, ist sein Eindruck.

Welche Bars, Lokale, Restaurants haben in Nördlingen nach Mitternacht auf?

Ein wenig länger öffnet Nina Kotanidu ihre Weinbar Eviva am Weinmarkt. "Ab Donnerstag bis Samstag und am Sonntag haben wir bis zwei oder drei Uhr auf." Die Stimmung nach Mitternacht bringe auf jeden Fall Spaß in ihr Lokal, wie sie sagt: "Die Leute haben ein bisschen was getrunken, sind ein wenig lustiger, feiern und haben gute Laune."

Markus Götz hat zwei Betriebe, die nachts noch etwas länger aufhaben. Da ist einmal das mexikanische Restaurant Cantina Diablos am Marktplatz, das am Freitag bis 1 Uhr und am Samstag bis 1.30 Uhr aufhat. Doch das ist nicht festgeschrieben: "Gerade am Wochenende oder vor Feiertagen kann sich die Öffnungszeit auch verlängern, wenn noch etwas los ist", sagt Götz, der zudem auch das Rieser Tanzzentrum betreibt, das zuletzt sein 40-Jähriges feierte. Das hat am Samstag von 20.30 bis 3 Uhr auf und am Sonntag von 20 bis 1.30 Uhr – sollte der Montag auf einen Feiertag fallen, seien die Türen noch länger offen.

Das sind die Öffnungszeiten von Living, Badeanstalt und Valentino

Bis in die frühen Morgenstunden geöffnet hat auch das Living. Wer am Freitag, Samstag oder Feiertag loszieht, kann laut Homepage bis 4 Uhr tanzen gehen.

Das geht auch im Club Badeanstalt: Während der Saison (September bis Juni) ist samstags normalerweise von 23 bis 4.30 Uhr geöffnet, schildert Inhaber Jos Mack. Er erinnert sich aber an manche Tage, an denen das Bädle bei Elektromusik-Veranstaltungen für die Sperrstunde von 5 bis 6 Uhr geschlossen war und danach bis mittags weitergefeiert wurde.

Etwas unscheinbar ist der Eingang in die Cohiba Bar, hier geht es durch die Eisdiele in der Eisengasse. Im Keller können die Feiernden schon mal die Zeit vergessen, am Samstag auch mal bis 2 oder 3 Uhr. Die Bar Alexanderplatz betreibt Alexander Russe. Er schließt seine Bar offiziell um 0.13 Uhr – ein Scherz aufgrund der Hausnummer der Bar. Doch wenn viel los sei, dürften die Gäste auch noch etwas bleiben.

Der Bayrish Pub in Nördlingen hat auch unter der Woche länger geöffnet

Durchaus länger kann auch der Abend in der Valentino Bar Italiano werden. Wie lange? Inhaber Valentino Giaracuni sagt: "Es kommt darauf an. Solange die Leute da sind, sind wir da." In den Wintermonaten kann das unter der Woche bis 1 Uhr sein, im Sommer bis 2 Uhr. Und wer am Freitag- und Samstagabend kommt, kann auch mal bis 3 oder 4 Uhr bleiben. Aber das richte sich immer nach den Gästen, wenn viel los sei, verlängere man die Zeiten.

Ebenfalls unter der Woche auch nach Mitternacht noch einen Schluck trinken kann man im Bayrish Pub. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag geht es bis 1 Uhr, sagt Harald "Harry" Kellinger, vielleicht auch mal bis 2 Uhr. Aber schließlich mache man am nächsten Tag schon wieder um 10.30 Uhr auf. An Freitag- und Samstagabend geht es dann offiziell bis 2 Uhr nachts, doch bis alle Gäste fertig seien, werde es schon auch mal dreiviertel drei.

Schon viele Abende nach Mitternacht haben Evelyn und Claus Metzger in ihrem Pilsclub verbracht – im Dezember feierten sie das 50-jährige Bestehen der Bar. Dort ist – bei entsprechendem Betrieb – am Donnerstag bis 1 Uhr geöffnet. Wer freitags und samstags dort einkehrt, kann üblicherweise bis 3 Uhr dort bleiben: "Wenn viel los ist, geht es manchmal ein bisschen länger", sagt Betreiberin Evelyn Metzger.

Ein Lokal oder eine Bar, die nach Mitternacht noch aufhat, fehlt? Schreiben Sie uns eine Mail mit den Öffnungszeiten an redaktion@rieser-nachrichten.de.