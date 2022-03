Nördlingen

Wo lernen die Kinder in Nördlingen künftig die Verkehrsregeln?

Über den Verkehrsübungsplatz wird am Dienstag im Bauausschuss debattiert.

Plus Der neue Verkehrsübungsplatz ist am Dienstag Thema im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates. Warum die PWG nun doch gegen einen CSU-Vorschlag ist.

Von Bernd Schied

Im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates dürfte es heute zu einer kontroversen Debatte über die Zukunft eines Verkehrsübungsplatzes für die Schülerinnen und Schüler kommen. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag der CSU-Fraktion, die einen künftigen Übungsplatz gerne auf dem Gelände des Rieser Sportparks in Kombination mit einer Parkplatz-Erweiterung sehen würde. Das aktuelle Areal auf dem gut frequentierten Parkplatz hinter der Alten Turnhalle in der Augsburger Straße ist nach übereinstimmender Ansicht nicht mehr zeitgemäß, heißt es allenthalben. Ein neues müsse her.

