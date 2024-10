Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit am THG Nördlingen

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in Bayern ein wichtiger Bestandteil in allen Bildungsbereichen. Ein zentraler und schüleraktivierender Baustein ist dabei die Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit, die jährlich in der 42. Kalenderwoche stattfindet. Auch das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen hat sich mit einem vielfältigen Programm an dieser Aktionswoche beteiligt. Den Auftakt machten bereits in der Vorwoche die Schülerinnen und Schüler der AG Klimaschule sowie der Unesco-AG, die in Kooperation mit der Stadt Nördlingen und dem Verschönerungsverein Nördlingen Frühblüher am Busbahnhof gepflanzt haben. Am Montag der Aktionswoche gab es in der ersten Pause frische Äpfel aus regionalem Anbau für alle Mitglieder der Schulfamilie. Fast die gesamte Woche über lud das P-Seminar Klimaschule zu einem besonderen Experiment in der Pause ein: Wer schafft es, fünf Glühbirnen und einen Ghetto-Blaster zum Laufen zu bringen, indem er kräftig in die Pedale eines Fahrrads tritt? Zur Wochenmitte waren Bewegung und Rhythmusgefühl gefragt: bei einem Flashmob tanzten sich die Schülerinnen und Schüler durch eine bewegte Pause unter der Anleitung von zwei Sportlehrerinnen. Um zweifach Gutes zu tun, wurde die Kronkorken-Sammelaktion eröffnet. Die Mitglieder der Schulfamilie sammeln Kronkorken für den guten Zweck. So werden diese recycelt und es wird Müll vermieden; gleichzeitig wird für den Erlös ein Hospiz für schwerstkranke Kinder in Bayerisch-Schwaben gebaut. Den Abschluss der Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit bildete der Sonntag mit einem Digital Detox, bei dem alle Mitglieder der Schulfamilie eingeladen waren, einen Tag ohne digitale Geräte zu verbringen und die Zeit für kreative Aktivitäten, Yoga, Treffen mit Freunden und Familie oder einfach zum Entspannen zu nutzen. (AZ)

