Nördlingen

vor 18 Min.

Anlage mit 15 Wohnungen in der Stollberger Straße eröffnet im September

Die Straßensperrung am Ende der ringförmigen Stollberger Straße in Nördlingen soll noch bis Ende August andauern.

Plus Schon seit Februar 2022 ist ein Straßenabschnitt im Wohngebiet Saubrunnen in Nördlingen gesperrt. Bald soll der Grund dafür fertig sein: Eine neue Wohnanlage.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

In der Stollberger Straße, im Nördlinger Wohngebiet „Saubrunnen“, befindet sich seit längerer Zeit eine Straßensperrung. Durch sie werden mehrere Anwohner beeinträchtigt. Die Sperrung betrifft einen kurzen, mit einem Bauzaun umzäunten Straßenabschnitt vor der Ausfahrt auf die Wemdinger Straße, in Höhe des Supermarkts Norma. Grund für die Sperrung ist, dass die Wohnungsbaugenossenschaft Nördlingen derzeit in der Stollberger Straße eine Wohnanlage mit 15 Wohnungen und 21 Tiefgaragenstellplätze baut.

Der Straßenabschnitt ist seit 1. Februar 2022 gesperrt, die Sperrung dauert noch bis 31. August, wie das Ordnungsamt mitteilt. Ekrem Altintas und seine Familie wohnen neben der Baustelle, gegenüber unserer Redaktion schildert er seine Besorgnis und die weiterer Anwohner, dass die Sperrung sich noch weiter in die Länge ziehen könnte, da die verkehrsrechtliche Anordnung seitens des Ordnungsamts bereits zweimal verlängert wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen