06:30 Uhr

Wohnen in Nördlingen: "Kunden wollen einen Parkplatz vor der Wohnung"

Plus Die Wohnbau Erwin Michel GmbH will aus den Gebäuden der Dehler-Brauerei neue Wohnungen machen. Ulrich Michel schlägt eine zentrale Tiefgarage in der Altstadt vor.

Von Martina Bachmann

Herr Michel, wie schwierig ist es, in der Nördlinger Altstadt ein Wohnbauprojekt zu verwirklichen?



Ulrich Michel: Die Altstadtsatzung schränkt Bauvorhaben schon ein. Es ist gut, dass eine gewisse Richtung da ist. Aber für die Architekten ist es schwierig, zu agieren. Projekte in der Altstadt sind zudem wesentlich teurer. Wir haben dennoch schon viele Projekte umgesetzt. Derzeit bauen wir vor dem Löpsinger Tor um und an, das Projekt Hallgasse war ja zuletzt Thema im Bauausschuss des Stadtrates.

