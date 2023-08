Nördlingen

Wohnmobilisten weichen in Nördlingen auf den Döderlein-Parkplatz aus

Plus Der Wohnmobilstellplatz auf der Kaiserwiese kommt in der Ferienzeit an seine Grenzen. Die Gäste weichen etwa auf den Döderlein-Parkplatz aus. Dürfen sie das?

Ein Wohnmobilstellplatz ist der Döderlein-Parkplatz nicht. Doch manche Gäste und auch so mancher Einheimischer bekommt in Nördlingen durchaus den Eindruck, als ob dem so wäre. Ende der vergangenen Woche machten Marion und Paul Zimmermann aus dem Kreis Heidenheim Urlaub. Sie hatten in Wemding übernachtet und wollten am Freitag mit ihren Fahrrädern noch Nördlingen erkunden. Die Zimmermanns erzählen, dass sie eigentlich zum Stellplatz an der Kaiserwiese wollten – bis sie am Döderlein-Gelände vorbeikamen: "Wir sind nur hierhergefahren, weil hier schon so viele waren", sagt Marion Zimmermann über die dort stehenden Wohnmobile. Der Platz biete sich auch an, er sei stadtnah. Die beiden sind nicht die Einzigen – in den vergangenen Tagen parkten so manche Touristen dort. Doch was sagt die Stadt dazu?

Die Besucherinnen und Besucher, die ihr Wohnmobil oder ihren Anhänger auf dem Döderlein-Parkplatz abstellen, kommen teilweise aus dem Landkreis, aber auch aus Ansbach, Schleswig-Holstein, Italien, Frankreich oder den Niederlanden, wie ein Blick Mitte dieser Woche auf die Kennzeichen verrät. Die Feriensaison macht sich bemerkbar, denn auch auf dem eigentlichen Stellplatz sind nur vereinzelt Plätze frei, auf denen die Wohnmobilisten ihr Gefährt abstellen können.

