Nördlingen

06:00 Uhr

Wohnraum in Nördlingen: Baugenossenschaft errichtet Mehrfamilienhaus

Plus Die Baugenossenschaft errichtet ein weiteres Mehrfamilienhaus. Welche Wohnungen dort angeboten werden und wer bei der Vergabe bevorzugt wird.

Von Bernd Schied

Nördlingen braucht Wohnraum. Dringend. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung und die hohe Lebensqualität in der Stadt nimmt die Einwohnerzahl stetig zu. Dies führt zwangsläufig zu einem hohen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Der Bedarf vor allem an bezahlbaren Mietwohnungen kann bei Weitem nicht gedeckt werden. Auf diesem Sektor tut sich die Gemeinnützige Baugenossenschaft immer wieder hervor. Am Donnerstag fand in der Stollberger Straße ein Spatenstich für eine weiteres Wohnprojekt der Genossenschaft statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen