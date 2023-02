Landkreis Donau-Ries

16:30 Uhr

Wohnungen und Sprachkurse: Wo im Ries die Asyl-Hilfe an Grenzen kommt

In Schwaben sollen mehr Plätze für Geflüchtete geschaffen werden. Wohnraum ist allerdings knapp. Das Bild zeigt die Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße.

Plus Die Herausforderungen werden größer. Während in den Städten im Ries Wohnungen und Betreuung fehlen, profitieren die Geflüchteten in den Dörfern von der Gemeinschaft.

Von Bernd Schied

Die Flüchtlingsaufnahme stellt alle Kommunen seit geraumer Zeit vor riesige Herausforderungen. Unterkünfte sind knapp, innerhalb der Häuser kommt es nicht selten zu Spannungen unter den verschiedenen Nationalitäten und die Kinder tun sich mitunter schwer, sich in die Strukturen der Schulen und Betreuungseinrichtungen einzufinden. Auch die Städte und Gemeinden im Ries sehen sich mit diesen Problemen täglich konfrontiert. Glücklicherweise akzeptieren im Großen und Ganzen die Dorfgemeinschaften die neuen Mitbürger, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergab. Dennoch: Die Situation vor Ort ist recht unterschiedlich. In den Städten wie Oettingen und Nördlingen ist die Lage weit angespannter, als in den kleineren Orten.

