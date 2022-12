Nördlingen

06:00 Uhr

Wolfgang Mussgnug: "Kunst ist für mich Lebenselixier"

Plus Der Nördlinger Wolfgang Mussgnug zeigt seine aktuellen Arbeiten im Kultwork. Außerdem spricht er darüber, welche Einstellung im Berufsleben erfolgversprechend ist.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Seit nunmehr fast 40 Jahren ist Wolfgang Mussgnug als freischaffender Künstler tätig. Glasobjekte, Glasmalerei, Zeichnung, Malerei, Installationen und "Kunst am Bau" haben ihn weit über die Grenzen Nördlingens hinaus bekannt gemacht. Dennoch lebt und arbeitet der geborene Nördlinger immer noch in seiner Heimatstadt, anstatt sich als Glaskünstler in Murano niederzulassen, wo er jedes Jahr mehrere Wochen verbringt. Im Gegenteil: Er bleibt und engagiert sich auch als Stadtrat für seine Heimat. Attitüden sind ihm fremd. So ist es fast folgerichtig, dass er seine neuesten Werke nicht in einer renommierten Galerie präsentiert, sondern mitten in der Nördlinger Polizeigasse, im Co-Working-Space Kultwork.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen