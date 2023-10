Nördlingen

06:00 Uhr

Worauf kommt es in dieser Wirtschaftslage an, Markus Gürne?

Plus Der Journalist moderiert die Sendung "Wirtschaft vor acht" im Ersten. Am Mittwoch tritt er bei der Jubiläumsveranstaltung der Rieser Nachrichten auf.

Herr Gürne, wie oft werden Sie um einen guten Anlagetipp gebeten?



Markus Gürne: Ich darf ja gar keine Tipps geben, das steht so in meinem Arbeitsvertrag. Und ich sage immer, wenn ich die besten Anlagen kennen würde, dann würde ich in einer Hängematte auf den Keyman Islands liegen und nicht "Wirtschaft vor acht" im Ersten moderieren.

Ist es da so schön, auf den Keyman Islands?



Gürne: Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden, aber es gibt viele Stellen, an denen es sich gut leben lässt. Noch mal zurück zu den Anlagetipps: Was ich den Menschen raten kann, ist, zu überlegen, was wir brauchen, wenn wir immer mehr und immer älter werden. Medizin wäre da ein Stichwort, die Rahmenbedingungen, die Technik.

