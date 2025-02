Der Experte und Dozent der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Josef Wiedemann beleuchtete die vielfältigen Vorteile der Gerste für unsere Gesundheit. Die Veranstaltung fand auf Einladung des VLF Donau-Ries im Berufsschulzentrum statt. Gerste wird als Tierfutter oder in der Bierproduktion verwendet und ist in der Küchenpraxis oft in Vergessenheit geraten. Doch Wiedemann machte deutlich, dass Gerste auch für den menschlichen Verzehr zahlreiche Vorteile bietet. „Gerste ist mein Herz-Thema: Sie ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen und kann eine wertvolle Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sein!“ Besonders hervorzuheben ist der hohe Gehalt an Beta-Glucanen, einer Art von löslichen Ballaststoffen, die nachweislich den Cholesterinspiegel, den Blutzucker senken und das Herz-Kreislauf-System unterstützen sowie positive Wirkungen für das Immunsystem haben können. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Nachhaltigkeit der Gerstenproduktion. Gerste benötigt im Vergleich zu anderen Getreidearten wie zum Beispiel Reis weniger Wasser und kann auch regional bei uns angebaut werden. Der deutlich geringere CO2-Ausstoß in der Produktion (nur 25 % im Vergleich etwa zu Reis), macht die Gerste zur klimafreundlichen Wahl. Unterstützt wurde Wiedemann von seiner Ehefrau Rita, die eine sehr interessante und schmackhafte Verkostung vorbereitet hatte. Sie gab zahlreiche praktische Tipps zur küchentechnischen Verwendung von Gerste in der täglichen Ernährung. Ob als Beilage in Form der hydrothermisch behandelten Gerste, in Suppen, Salaten als Graupen, mürbes Gebäck oder sogar als leckere Knabberei als gepufftes Getreidekorn– die Möglichkeiten sind vielfältig. Gerste kann nicht nur den Nährstoffgehalt von Gerichten erhöhen, sondern auch für eine angenehme Sättigung sorgen. Abschließend lässt sich sagen, dass der Vortrag über das „Wunderkorn“ Gerste nicht nur informativ war, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung von Gerste in unserer Ernährung schärfte

