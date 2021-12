Wunschbaumaktion: Rieser erfüllen mehr als 170 Wünsche für Senioren

Die Wunschbaumaktion in Nördlingen wird gut angenommen. Doch noch weitere Seniorinnen und Senioren können sich an die Stadt wenden.

Eine 73-jährige Seniorin hat sich doch noch einmal umentschieden: Statt einem "guten Zwiebelrostbraten" hätte sie doch gerne eine Lasagne - das ist jedenfalls der Wunsch, den die Frau auf ihrem Wunschzettel notiert hat, den Braten hat sie dann doch weggestrichen. Bereits im vergangenen Jahr fand die Wunschbaumaktion in Nördlingen statt. In den Seniorenheimen durften die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Weihnachtswünsche auf Zettel schreiben.

Diese wurden dann am Weihnachtsbaum vor St. Georg aufgehängt, und Nördlingerinnen und Nördlinger erfüllten ihnen die Wünsche. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den drei Freundinnen Tanja Östreicher, Tamara Avdic und Ramona Huggenberger. Die Rückmeldungen im vergangenen Jahr seien sehr positiv gewesen, schildert Östreicher: "Auch Angehörige haben sich sehr gefreut, und wir haben Briefe bekommen, dass das vielleicht Tradition werden könnte und dass das beibehalten werden soll."

Wünsche aus den Altenheimen werden erfüllt

Deswegen wird die Aktion nun wiederholt. Die drei Freundinnen sagen: "Gerade in Zeiten von Corona ist die Nächstenliebe in der Weihnachtszeit für viele ein Licht der Hoffnung und der Beweis dafür, dass nicht viel nötig ist, um anderen eine Freude zu bereiten." Die Wunschzettel haben die drei im Pflegezentrum Bürgerheim, im Altenheim St. Vinzenz und in der Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim-Stiftung Wallerstein eingesammelt und einlaminiert. Von kleineren materiellen Wünschen bis hin zu Wünschen mit lediglich ideellem Wert ist alles dabei.

Die meisten Wünsche haben sich die Rieserinnen und Rieser schon zum Erfüllen geholt. Foto: Jan-Luc Treumann

172 Wünsche sind bei Ihnen eingetroffen. Am Freitag wurden die Wünsche aufgehängt, am Montagmorgen waren schon fast alle weg: "Wir waren total platt, das freut uns", sagt Östreicher. Es seien viele tolle Wünsche dabei gewesen. Eine Dame, die schon über 90 Jahre als ist, habe sich schöne Kosmetik gewünscht. "Das ist schön, dass man da noch so Wert drauf legt", findet Östreicher.

Ein Mann habe sich, wie im vergangenen Jahr, noch einmal eine große Liebe gewünscht. Manche hätten auch Lebensgeschichten dazugeschrieben. "Ich finde jeden Wunsch schön, oft sind es keine großen Wünsche, und sie sind sehr genügsam", so die Mitorganisatorin. Es mache ihr und ihren Freundinnen eine große Freude, anderen eine Freude zu machen.

Ausweitung der Wunschbaumaktion in Nördlingen ist denkbar

Bis Dienstag, 21. Dezember, sollen die Geschenke an der Tourist-Information abgegeben werden. Tanja Östreicher und ihre Freundinnen holen sie dann ab, packen unverpackte Geschenke ein und bringen sie dann bis Weihnachten in die Einrichtungen. Auch Oberbürgermeister David Wittner begrüßt die Aktion laut einer Pressemitteilung: "Ich freue mich sehr, dass wir diese tolle Aktion auch in diesem Jahr unterstützen zu können und möchte Frau Östreicher, Frau Avdic und Frau Huggenberger im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner von Nördlingen wie auch persönlich sehr herzlich für diese selbstlose Tat danken."

Oberbürgermeister David Wittner mit den drei Initatorinnen. Foto: Christina Atalay, Stadt Nördlingen

Die Rückmeldung aus den Heimen ist ebenfalls positiv. So sagt die Leiterin des Wallersteiner Heims, Eva Kofler-Poplawsky: "Das ist eine gute Idee, wenn sich junge Menschen Gedanken machen und noch besser in der jetzigen Situation, wo das Leben nicht so ist, wie es sein sollte." Da werde das Gefühl vermittelt, dass Menschen an einen denken. Die Seniorinnen und Senioren hätten sich sehr gefreut, fast alle hätten mitgemacht, und manche hätten ein Leuchten in den Augen gehabt: "Sie haben sich in die Kindheit zurückversetzt gefühlt. Das ist eine Generation, die noch ganz wenig bekommen hat." Vielleicht sei das ein Grund, warum sich viele Schokolade gewünscht hätten.

Auch wenn die Wunschzettel mittlerweile schon weg sind, können sich Senioren, die nicht in einem der Altenheime wohnen, bei der Stadt Nördlingen unter Telefon 09081/840 oder per E-Mail an stadtverwaltung@noerdlingen.de wenden und Wünsche abgeben. Diese wollen dann die drei Organisatorinnen ebenfalls erfüllen. Für das kommende Jahr kann sich Östreicher auch noch eine Erweiterung der Aktion vorstellen, für Ideen und Anregungen seien sie offen.