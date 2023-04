XXL-Trasse durch das Ries soll Stromnetze im Süden entlasten

Plus Eine 100 Kilometer lange Stromtrasse könnte irgendwann durch den Rieskrater führen. Wie hoch die Masten sein sollen, ist noch nicht bekannt. So sieht der Plan aus.

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Strom spielt auf dem Weg dorthin eine entscheidende Rolle. Geht es nach den vier Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW gelingt die Energiewende nur dann, wenn das Stromnetz zügig ausgebaut wird. Der Plan, in dem die Vorhaben festgehalten sind, wird als Netzentwicklungsplan 2037/2045 (NEP) bezeichnet. Und der beinhaltet auch eine gigantische Stromtrasse durch das Ries mit einem neuen Umspannwerk in Nördlingen.

Wer die Stromleitungen einmal tatsächlich betreiben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, teilt eine Sprecherin der TransnetBW mit. Die 380kV-Doppelleitung ist zwischen Petersgmünd und Goldshöfe vorgesehen und trägt die Bezeichnung "M840". Petersgmünd liegt im mittelfränkischen Landkreis Roth, Goldshöfe im Ostalbkreis kurz vor Aalen. Eine Karte im NEP zeigt die neue Verbindung durch das Ries. Es handelt sich um die längste Trasse in ganz Süddeutschland mit rund 100 Kilometern. Aber: Zum jetzigen Zeitpunkt handle es sich nur um eine Luftlinie, erläutert die Sprecherin. Wie die Trasse genau verlaufen werde, stehe noch nicht fest. Auch über die Höhe der Masten kann aktuell noch nichts gesagt werden.