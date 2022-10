Nördlingen

Yvonne Christl ist die neue Leiterin der Grundschule Mitte

Plus Die 56-Jährige kehrte zu Beginn des Schuljahres an die Schule zurück, an der ihre Karriere begann. Besonders wichtig ist ihr, dass sich die Kinder dort geborgen fühlen.

Von Martina Bachmann

Eine Berufsberatung hat Yvonne Christl nie gebraucht. Schon als Schülerin am Theodor-Heuss-Gymnasium sei ihr klar gewesen, dass sie etwas mit Kindern machen wolle, erzählt die Nördlingerin. Folgerichtig begann sie ihre berufliche Laufbahn an der Grundschule Mitte als Lehrerin – und damit genau an der Schule, an die sie jetzt, rund 30 Jahre später, als Leiterin zurückgekehrt ist. Verändert hat sich in diesen Jahrzehnten einiges, sagt Christl: "Die Kinder sind heute viel weiter als früher."

