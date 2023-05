Zahl der Azubis in den Pflegeberufen steigt – doch viele brechen wieder ab

Es sei nicht alles düster, heißt es beim Jahresempfang der Diakonie. Doch weil Personal fehlt, müssen fast 80 Prozent der Einrichtungen Dienste und Angebote reduzieren.

Beim Jahresempfang der Diakonie Donau-Ries war es Johannes Beck, Vorstand des Diakonischen Werkes Donau-Ries und Geschäftsführer der Diakonie Donau-Ries gGmbH ein Bedürfnis, den Förderern und Unterstützern, den Funktionsträgern in den Vereinen, sowie den Beschäftigten im Beratungs-, Betreuungs- und Pflegedienst "vernehmbar Danke zu sagen" - zum Beispiel für Tausende von Hausbesuchen, in vielen Fällen für Zuwendung und Dienstleistung über das vertraglich Geschuldete hinaus.

Inhaltsreiche Grußworte von stellvertretendem Landrat Erwin Seiler und von Bürgermeisterin Rita Ortler zeigten die Bedeutung der gastgebenden Einrichtung für das Wohl jeder einzelnen auf Pflege angewiesenen Person auf. Besonders begrüßt wurde Sandra Schuhmann, Vorstandsmitglied im Diakonischen Werk Bayern für Gesundheit und Teilhabe, deren Referat "nach vier Jahren Anlauf" endlich Wirklichkeit werden sollte: "(K)ein Licht am Ende des Tunnels. Der lange Weg zur guten Pflege".

Sandra Schuhmann sprach von 500.000 Pflegekräften, die bis 2030 gebraucht werden. Foto: Christina Zuber

Zum Einstieg machte die Referentin der Zuhörerschaft mit einem Praxischeck klar: "Pflege geht uns alle an!" 2019 waren in Deutschland 4 Millionen Menschen pflegebedürftig. 3,2 Millionen waren in "häuslicher Pflege", die von 2,1 Millionen Angehörigen oder Freunden geleistet wurde. 1 Million wurde von ambulanten Pflegediensten versorgt. 1,2 Millionen Personen waren in Pflegediensten und -einrichtungen beschäftigt - Hausmeister, Gärtner, Küchen- und Verwaltungskräfte inbegriffen. Der Bedarf ist nicht gedeckt; er steigt aber, weil die Menschen länger leben. Und die Pflegekräfte werden selber auch immer älter oder scheiden aus anderen Gründen aus.

Wegen Personalmangels müssen Einrichtungen Dienste einschränken

78 Prozent der Einrichtungen und Dienste haben ihre Angebote aus Personalmangel einschränken müssen. "Betten stehen leer, weil Leute fehlen" fasst Sandra Schuhmann den Ist-Zustand zusammen. Zusätzliche 500.000 Pflegekräfte werden bis 2030 gebraucht - die Einwohnerzahl von Nürnberg. Das Motto des kommenden Evangelischen Kirchentags zitierend, rief die Referentin ihrem Publikum zu: "Jetzt ist die Zeit. Hoffen. Machen".

Es ist nicht alles düster. Die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen steigt. Die Zahl der Abbrecher/innen auch - Entscheidend wird die Quote sein. Es könnte sich herausstellen und herumsprechen, dass es "cool" und sinnhaft ist, in der Pflege zu arbeiten. Jede Pflegekraft sollte dauerhaft und ständig über ihren Beruf und über die guten Arbeitsbedingungen in der Diakonie sprechen. Ein kompetenzorientierter Personalmix, lebensnahe Springerkonzepte und ein flexibles Ausfallmanagement müssen etabliert werden.

Kirche und Diakonie können als zwei Seiten der gleichen Medaille intensiver und enger zusammenarbeiten und in schwierigen Zeiten noch mehr für die Menschen da sein.

Die Pflegeinfrastruktur muss ausgebaut, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. In die Digitalisierung und in die Vereinfachung der Prozesse muss investiert werden.

Am nachhaltigsten wäre die Stärkung der Prävention, um die Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich hinauszuzögern. Dazu braucht es sichtbare, niedrigschwellige, passgenaue Angebote auch in ländlichen Gebieten, Stärkung der sozialen Teilhabe, Ausbau von Früherkennung und Beratung für ältere Personen und ihre Angehörigen sowie langfristige, nachhaltige Finanzierung in Zusammenarbeit der Verwaltungsebenen und der Pflege- und Gesundheitsbranche. Am Ende des Tunnels sieht Sandra Schuhmann Licht.

Die musikalische Gestaltung übernahm der "Kleine Bezirksposaunenchor" Donau-Ries unter der Leitung von Gottfried Rabel.