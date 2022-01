Zange mitgebracht: Frau stiehlt in Nördlinger Kaufhaus

In Nördlingen hat eine Frau mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Dafür nahm sie eine Zange mit.

In einem Nördlinger Kaufhaus ist am Freitagnachmittag eine 42-jährige Frau in der Damenabteilung dabei beobachtet worden, wie sie mit einer mitgebrachten Zange die Diebstahlsicherungen von mehreren Kleidungsstücken entfernte. Als sie beim Verlassen angesprochen wurde, konnten bei der Frau laut Polizeiangaben insgesamt vier Textilien im Gesamtwert von über 200 Euro aufgefunden werden. (AZ)