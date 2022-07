Nördlingen

06:00 Uhr

Zasche-Jubiläum: Wenn sich ein Unternehmen immer weiter entwickelt

Plus Mit einem Festakt feiert die Nördlinger Firma Zasche ihr 90-jähriges Bestehen. Die Gastredner betonen die Gemeinschaft – einer verweist auf die Pinguine.

Auf der einen Seite der großen Halle ein Glücksrad, wie man es von handelsüblichen Jahrmärkten kennt, auf der anderen – an diesem Tag abgesperrt – die modernen Geräte der Firma Zasche: In diesem Ambiente feierte der Betrieb in einer großen Halle sein 90-jähriges Bestehen. Es soll ein Fest für die ganze Betriebsfamilie sein, aber auch darüber hinaus, wie Geschäftsführer Erwin Wagner im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Denn wenn eine Firma so einen Weg gegangen sei, dann hätten daran nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Anteil. Sondern auch deren Familien und die Geschäftspartner, mit denen man zusammenarbeite. Ansonsten könne sich ein Unternehmen nicht so langfristig und nachhaltig entwickeln, so Wagner.

