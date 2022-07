Nördlingen

06:30 Uhr

Zasche ist seit 90 Jahren dem Standort Nördlingen verbunden

Das Unternehmen Zasche handling gibt es bereits seit 90 Jahren in Nördlingen.

Plus Das Unternehmen feiert an diesem Freitag Jubiläum. Geschäftsführer Erwin Wagner will mit dem Familienfest auch die Wertschätzung für die Mitarbeiter deutlich machen.

Von Bernd Schied

Die Zasche handling GmbH gehört seit vielen Jahren weltweit zu den Marktführern bei der Herstellung von Produkten im Bereich der sogenannten Handhabungstechnik. Darunter versteht man Gerätschaften, die es den Mitarbeitern in Unternehmen erlauben, ergonomisch zu arbeiten und damit Fehlbelastungen und daraus häufig resultierende Krankheiten zu vermeiden. Einfach ausgedrückt: Die Geräte und Anlagen aus dem Hause Zasche bringen Lasten quasi zum Schweben. Zu den Kunden gehören die führenden Automobilfirmen in Deutschland samt deren Zulieferern, Logistikunternehmen sowie die Hersteller von Traktoren.

