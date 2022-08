Zehnjährige muss nach Fahrradunfall in Nördlingen ins Krankenhaus

Die Fahrräder von Mutter und Tochter geraten in der Löpsinger Straße ineinander. Das Kind muss im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Zehnjährige ist am Donnerstag in der Löpsinger Straße in Nördlingen von ihrem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen mit seiner Mutter (33) unterwegs, als sich die beiden Räder verhakten. Die Zehnjährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)