Zeuge beobachtet Fahrerflucht

Eine 75-Jährige beschädigt beim Ausparken aus einer Parklücke das Fahrzeug eines 75-Jährigen. Die Frau fährt weiter, doch ein Zeuge notiert sich das Kennzeichen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro hat sich am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Großmarktes "An den Langenwiesen" in Nördlingen ereignet.

Wie die Polizei berichtet, parkte eine 75-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei fuhr sie gegen den hinter ihr geparkten Pkw eines 75-Jährigen.

Die Frau fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Unfall. Er konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkws ablesen, wodurch die Unfallverursacherin ermittelt werden konnte. (AZ)