Zeuge beobachtet Unfallflucht: Polizei macht 83-Jährigen ausfindig

Eine Unfallflucht in Nördlingen konnte dank eines Zeugen aufgeklärt werden.

Eine Unfallflucht hat sich am Montag um 10 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein Zeuge beobachtet nach Polizeiangaben, wie in der Bauhofgasse ein 83-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken gegen einen hinter ihm geparkten Pkw fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Da der Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers notierte, konnte die Unfallflucht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.