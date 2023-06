Zeuge beobachtet, wie eine Frau nach einer Kollision flüchtet

Die Autofahrerin begutachtet nur den Schaden an ihrem eigenen Auto - und kümmert sich nicht um den Wagen, den sie angefahren hat.

Die Polizei Nördlingen ermittelt gegen eine Frau wegen Unfallflucht. Wie die Beamten berichten, beobachtete ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 9.20 Uhr, wie die Autofahrerin beim Einparken gegen einen geparkten Pkw stieß. Die Frau suchte sich, nachdem sie einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte, ein paar Reihen weiter einen anderen Parkplatz und begutachtete den Schaden am eigenen Pkw.

Um den verursachten Schaden des geparkten Pkw kümmerte die Frau sich allerdings nicht, deshalb wird jetzt gegen sie wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)