Zeuge verhindert Taschendiebstahl in Nördlingen und macht Foto vom Dieb

Weil ein Jugendlicher in Nördlingen eine Damenhandtasche bei sich trägt und in den Geldbeutel schauen möchte, spricht ihn ein Zeuge darauf an.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagnachmittag in Nördlingen wohl einen Taschendiebstahl verhindert. Der Mann war zu dieser Zeit im Schneidt'schen Garten, wo ein Jugendlicher eine Damenhandtasche bei sich trug und am Telefon äußerte, dass er "gleich in den Geldbeutel schauen" wolle.

Der Zeuge sprach den Buben darauf an, worauf dieser entgegnete, die Tasche gefunden zu haben. Der Zeuge nahm die Handtasche an sich und verständigte die Polizei. Den Jugendlichen konnte er jedoch nicht festhalten, machte laut Polizei aber vorher noch ein Foto von diesem. Die Handtasche konnte ohne fehlende Gegenstände an die Besitzerin zurückgegeben werden. Die Ermittlungen bezüglich des Jugendlichen laufen. (AZ)