Zeugen nach Sachbeschädigung in der Äußeren Einfahrt in Nördlingen gesucht

Die Sachbeschädigung soll sich am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ereignet haben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei entgegen.

Eine Sachbeschädigung ist der Polizei aus der Äußeren Einfahrt in Nördlingen gemeldet worden, einer schmalen Gasse in der Altstadt. Wie die Polizei berichtet, soll am Sonntag um 5.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Tonkugel beschädigt haben, die sich auf einem schmalen Weg zwischen der Äußeren Einfahrt 28 und 30 befand. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen, heißt es im Polizeireport. (AZ)