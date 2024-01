Zigarettenstummel löst Brand in Nördlingen aus

Die Feuerwehr musste Montagnacht in Nördlingen ausrücken. Ein Zigarettenstummel hatte wohl bereits weitere Gegenstände entzündet.

Ein leichter Brand ist in der Nacht auf Montag gegen 2.20 Uhr im Wemdinger Viertel in Nördlingen ausgebrochen. In einem Abstellraum in einem Haus hatte vermutlich ein glimmender Zigarettenstummel weiteren Müll und umherstehende Gegenstände entzündet, wie die Polizei berichtet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Nördlingen konnte der Brand rasch gelöscht werden. Es blieb bei einem geringen Schaden von mehreren hundert Euro. (AZ)